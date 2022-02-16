Семак перед матчем против «Бетиса» выбирает между Кержаковым и Одоевским

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— Определились ли вы с тем, кто будет в воротах? Одоевский или Кержаков? Если определились, то что повлияло на ваш выбор?

— Нет, еще не определились. У нас есть день и сегодняшняя тренировка. Одоевский хорошо провел сборы, и Миша Кержаков к концу вторых сборов набрал неплохую форму. За Одоевского полноценная подготовка, за Кержакова опыт. Есть свои плюсы и минусы, риски. Но уже хорошо, что есть конкуренция. Думаю, их выход в равной степени вероятен.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.

Ранее на пресс-конференции Семак заявил, что защитник Деян Ловрен пропустит встречу.