«С победой!» Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» после матча с «Туном»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы опубликовал в своем Instagram фотографию. 25-летний российский футболист поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

«Спартак» по сумме двух встреч вышел в четвертый раунд турнира (общий счет — 5:3).

«С победой! Спасибо болельщикам за поддержку», — подписал фото Зобнин.