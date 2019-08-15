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«С победой!» Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» после матча с «Туном»

15 августа 2019, 23:25
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы опубликовал в своем Instagram фотографию. 25-летний российский футболист поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

«Спартак» по сумме двух встреч вышел в четвертый раунд турнира (общий счет — 5:3).

«С победой! Спасибо болельщикам за поддержку», — подписал фото Зобнин.

Спартак — Тун

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