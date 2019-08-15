«С победой!» Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» после матча с «Туном»
15 августа 2019, 23:25
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы опубликовал в своем Instagram фотографию. 25-летний российский футболист поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.
«Спартак» по сумме двух встреч вышел в четвертый раунд турнира (общий счет — 5:3).
«С победой! Спасибо болельщикам за поддержку», — подписал фото Зобнин.
Опрос
проголосовало: 11607Все опросы
Попадет ли «Спартак» в группу Лиги Европы-2019/20?
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"