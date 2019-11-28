Руслан Камболов: «В Испании будет решающая игра»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов оценил игру команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Базеля» (1:0).

— Я думаю, что мы показали сегодня свою игру, особенно в первом тайме, мало давали сопернику контролировать мяч, — цитирует Камболова ТАСС. — В Испании будет решающая игра. Надо будет постараться, чтобы победить.

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