«Рома» победила «Славию» в Лиге Европы

«Рома» в домашнем матче победила «Славию» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:0.

У римлян забивали Эдоардо Бове и Ромелу Лукаку. Две голевые передачи записал на свой счет Стефан Эль-Шаарави.

«Шериф» дома сыграл вничью с «Серветтом» — 1:1.

У хозяев забил Дэвид Анкейе. У гостей отличился Энцо Кривелли.

В группе G лидирует «Рома», которая одержала три победы в трех матчах — 9 очков. Следом идет «Славия» (6 очков). «Серветт» и «Шериф» набрали по 1 очку.