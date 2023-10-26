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26 октября, 23:56

«Рома» победила «Славию» в Лиге Европы

Руслан Минаев
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«Рома» — «Славия».
Фото Reuters

«Рома» в домашнем матче победила «Славию» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:0.

У римлян забивали Эдоардо Бове и Ромелу Лукаку. Две голевые передачи записал на свой счет Стефан Эль-Шаарави.

Лига Европы. Группа G
26 окт, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Славия Пр

«Шериф» дома сыграл вничью с «Серветтом» — 1:1.

У хозяев забил Дэвид Анкейе. У гостей отличился Энцо Кривелли.

Лига Европы. Группа G
26 окт, 22:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
1:1
Серветт Ж

В группе G лидирует «Рома», которая одержала три победы в трех матчах — 9 очков. Следом идет «Славия» (6 очков). «Серветт» и «Шериф» набрали по 1 очку.

Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Славия (Прага)
ФК Шериф (Тирасполь)
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