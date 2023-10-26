«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в Лиге Европы

«Ливерпуль» дома разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы — 5:1.

У мерсисайдцев забивали Диогу Жота, Ватару Эндо, Дарвин Нуньес, Райан Гравенберх и Мохамед Салах. У французского клуба отметился Тайс Даллинга.

«Юнион» дома на последней минуте вырвал победу у ЛАСКа — 2:1.

У хозяев отметился Кэмерон Пуэртас и Кристиан Берджесс. У гостей забил Мозес Усор.

В группе E лидирует «Ливерпуль» (9 очков). Далее идут «Тулуза» и «Юнион» (по 4 очка), а также ЛАСК (0 очков).