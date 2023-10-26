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26 октября, 23:56

«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в Лиге Европы

Руслан Минаев
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Ватару Эндо празднует забитый гол.
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы — 5:1.

У мерсисайдцев забивали Диогу Жота, Ватару Эндо, Дарвин Нуньес, Райан Гравенберх и Мохамед Салах. У французского клуба отметился Тайс Даллинга.

Лига Европы. Группа E
26 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
5:1
Тулуза

«Юнион» дома на последней минуте вырвал победу у ЛАСКа — 2:1.

У хозяев отметился Кэмерон Пуэртас и Кристиан Берджесс. У гостей забил Мозес Усор.

Лига Европы. Группа E
26 окт, 22:00. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
2:1
ЛАСК

В группе E лидирует «Ливерпуль» (9 очков). Далее идут «Тулуза» и «Юнион» (по 4 очка), а также ЛАСК (0 очков).

Лига Европы УЕФА
ФК ЛАСК
ФК Ливерпуль
ФК Тулуза
ФК Юнион
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