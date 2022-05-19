Гласнер: «У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер после победы над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы признался, что у него нет слов.

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Думал ли я уже о Лиге чемпионов следующего сезона? Нет. Я никогда заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы. Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.