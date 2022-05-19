Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:43

Гласнер: «У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня»

Гласнер прокомментировал победу в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оливер Гласнер.
Фото AFP

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер после победы над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы признался, что у него нет слов.

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Думал ли я уже о Лиге чемпионов следующего сезона? Нет. Я никогда заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы. Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033450--frankfurt-vs-rangers/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трапп — о победе в Лиге Европы: «Невероятное чувство. Я все еще не могу отдышаться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости