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Промес попал в символическую сборную тура Лиги Европы по версии WhoScored

13:47
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в символическую сборную 2-го тура групповой стадии Лиги Европы по версии портала WhoScored.

Нидерландец получил третью по величине оценку в туре — 9,6 балла. Лучше него оказались лишь Георгиос Масурас из «Олимпиакоса» (9,7) и Карл Токо-Экамби из «Лиона» (10,0).

Вчера, 30 сентября, в матче против «Наполи» (3:2) Промес стал автором дубля, который помог красно-белым одержать первую победу в еврокубках в нынешнем сезоне.

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Иван Торопцев все материалы автора

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