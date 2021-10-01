Промес попал в символическую сборную тура Лиги Европы по версии WhoScored

Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в символическую сборную 2-го тура групповой стадии Лиги Европы по версии портала WhoScored.

Нидерландец получил третью по величине оценку в туре — 9,6 балла. Лучше него оказались лишь Георгиос Масурас из «Олимпиакоса» (9,7) и Карл Токо-Экамби из «Лиона» (10,0).

?? Europa League Team of the Week pic.twitter.com/nxovDguQ9Q — WhoScored.com (@WhoScored) October 1, 2021

Вчера, 30 сентября, в матче против «Наполи» (3:2) Промес стал автором дубля, который помог красно-белым одержать первую победу в еврокубках в нынешнем сезоне.