Неудачное падение Соболева стало мемом
«Спартак» в матче 2-го тура Лиги Европы обыграл «Наполи» со счетом 3:2.
В одном из эпизодов форвард москвичей Александр Соболев упал в штрафной соперника. Его неудачное падение стало мемом в соцсетях.
Это видео просто сделало мой день ?— Ofnews (@okolofnews) October 1, 2021
Взято отсюда — https://t.co/F5Gk3y5ndy pic.twitter.com/PrBqqzWQf5
После этого матча «Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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