Ковалевски сравнил игру «Легии» в матче против «Спартака» и «Лестера»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски оценил шансы московского клуба выйти в плей-офф Лиги Европы.

«Никто не ожидал, что «Легия» и «Спартак» будут в лидерах группы. Становится все интереснее и интереснее. «Наполи» и «Лестеру» просто нельзя терять очки. Польской команде шести очков может хватить на выход с третьего места в Лигу конференций, а если она продолжит набирать очки, то возможен и выход из группы. Конечно, это неожиданность. «Легия» использует свои моменты и лидирует в группе. Хотя в конце матча с англичанами мы могли забить еще. И мне очень хочется, чтобы и «Спартак», и «Легия» вышли из группы.

Шансы «Спартака» в играх против «Лестера»? «Лестер» против «Легии» делал то, что не делал «Спартак». Английская команда после замен на 65-й минуте только усиливала темп атак. И у «Легии» появились большие проблемы в обороне. Плюс «Лестер» зарабатывал очень много стандартных положений. Это все, конечно, заставило польскую команду обороняться очень глубоко. По качеству игры англичане сильнее «Спартака». Красно-белым будет тяжело», — сказал Ковалевски «СЭ».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая «Лестер».