Полузащитник «МЮ» Забитцер признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Марселя Забитцера признали лучшим игроком недели в Лиге Европы.

29-летний австриец отметился дублем в первом матче четвертьфинала турнира против «Севильи» (2:2). В голосовании он обошел Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифаса («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

Забитцер выступает за манкунианцев на правах аренды из «Баварии». Он провел за клуб 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.