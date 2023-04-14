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Сегодня, 17:11

Полузащитник «МЮ» Забитцер признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Марселя Забитцера признали лучшим игроком недели в Лиге Европы.

29-летний австриец отметился дублем в первом матче четвертьфинала турнира против «Севильи» (2:2). В голосовании он обошел Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифаса («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

Забитцер выступает за манкунианцев на правах аренды из «Баварии». Он провел за клуб 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Марсель Забитцер
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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