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Сегодня, 16:10

Деменко заявил, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» станет проверкой для тен Хага

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о паре «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Видно, что команда преобразилась и идет на серии без пяти-шести матчей без поражений. «МЮ» сталкивается с такой командой, которая знает, что такое Лига Европы, и здесь говорит все о том, что попался соперник, который может проверить «Манчестер». Хотя «Севилья» в чемпионате не блещет, но все, что касается Лиги Европы, становится другой командой. Поэтому, для тен Хага матчи против «Севильи» будет проверкой для него и его команды», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Первый матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» завершился со счетом (2:2).

Ответная игра между командами пройдет в Севилье 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/46/1005085243_demenko__o_manchester_yunayted_igryi_s_seviley__eto_proverka_dlya_ten_haga_i_ego_komandyi
Максим Деменко
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ФК Севилья
Эрик тен Хаг
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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