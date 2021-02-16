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Польская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» З

13:11
Бартош Франковски. Фото AFP
Бартош Франковски. Фото AFP
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Польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо», сообщает официальный сайт турнира.

Его помощниками станут Марцин Бонек и Якуб Винклер, четвертым арбитром УЕФА назначил Кшиштофа Якубика, а на ВАР будут работать Павел Гиль и Томас Квятковски.

Матч «Краснодар» — «Динамо» З пройдет в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).

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