Польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо», сообщает официальный сайт турнира.

Его помощниками станут Марцин Бонек и Якуб Винклер, четвертым арбитром УЕФА назначил Кшиштофа Якубика, а на ВАР будут работать Павел Гиль и Томас Квятковски.

Матч «Краснодар» — «Динамо» З пройдет в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).