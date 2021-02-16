Бригада российского арбитра Сергея Карасева получила назначение на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Гранадой» и «Наполи», сообщает официальный сайт турнира.

Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилов, четвертым арбитром назначен Владимир Москалев, а на ВАР будут работать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Встреча «Гранада» — «Наполи» состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 23.00 (мск).