Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Бригада Карасева получила назначение на матч Лиги Европы «Гранада» — «Наполи»

13:21
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Бригада российского арбитра Сергея Карасева получила назначение на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Гранадой» и «Наполи», сообщает официальный сайт турнира.

Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилов, четвертым арбитром назначен Владимир Москалев, а на ВАР будут работать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Встреча «Гранада» — «Наполи» состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 23.00 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир