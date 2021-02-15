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В «Брюгге» перед матчем с киевским «Динамо» выявили два случая заражения коронавирусом

20:37
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В «Брюгге» выявили два случая заражение коронавирусом, сообщает Nueuwsblad.

Положительные тесты на коронавирус сдали два защитника: Матей Митрович и Стефано Денсвил.

Еще один игрок, полузащитник Шарль Де Кетеларе, отправился домой из-за подозрения болезни. У игрока присутствуют симптомы болезни.

Напомним, что матч Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Брюгге» находится под угрозой срыва из-за плохой погоды.

Матч «Динамо» Киев — «Брюгге» должен состояться в четверг, 18 февраля.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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