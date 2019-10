???



Primer equip de LaLiga a guanyar al camp del CSKA!



?Primer equipo de @LaLiga en ganar en campo del CSKA!



First @LaLigaEN team to win at @PFCCSKA_en's stadium!



???#Esp?cieEnExpansi? | #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #UEL pic.twitter.com/1c8cgafLDS