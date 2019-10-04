«Эспаньол» после победы над ЦСКА (2:0) в выездном матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы опубликовал в Twitter эмоциональный пост, посвященный этой игре.

— Учебник для начинающих ла лиги по матчам с ЦСКА, первая испанская команда, обыгравшая московский клуб на их новом стадионе, — написал «Эспаньол».

После двух туров лидером группы H является «Лудогорец», у которого 6 очков, «Эспаньол» второй — с четырьми очками, ЦСКА замыкает турнирную таблицу с нулем баллов.

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