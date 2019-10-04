«Первая команда ла лиги, обыгравшая ЦСКА на новом стадионе». «Эспаньол» — эмоционально о победе над армейцами
«Эспаньол» после победы над ЦСКА (2:0) в выездном матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы опубликовал в Twitter эмоциональный пост, посвященный этой игре.
— Учебник для начинающих ла лиги по матчам с ЦСКА, первая испанская команда, обыгравшая московский клуб на их новом стадионе, — написал «Эспаньол».
После двух туров лидером группы H является «Лудогорец», у которого 6 очков, «Эспаньол» второй — с четырьми очками, ЦСКА замыкает турнирную таблицу с нулем баллов.
???— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 3, 2019
Primer equip de LaLiga a guanyar al camp del CSKA!
?Primer equipo de @LaLiga en ganar en campo del CSKA!
First @LaLigaEN team to win at @PFCCSKA_en's stadium!
???#Esp?cieEnExpansi? | #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #UEL pic.twitter.com/1c8cgafLDS
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