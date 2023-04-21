Пеллегрини: «Должен сказать, что эмоций было много еще до матча с «Фейеноордом»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Должен сказать, что эмоций было много еще до матча. Мы знали, что нужно побеждать для этих людей, которые отдают все ради нас — и, следовательно, мы должны отдать все для них», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Римская команда победила по сумме двух матчей со счетом 4:2. В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».