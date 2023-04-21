Чудовищные ошибки привели к катастрофе «МЮ», у «Ювентуса» плюс 15 очков и полуфинал, Дибала вытащил Моуринью из пропасти

Обзор ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы.

Кошмарный матч Де Хеа и Магуайра

Безумная концовка на «Олд Траффорд» превратила, как казалось, одну из самых предсказуемых четвертьфинальных пар в едва ли не самую интригующую. Неделю назад «красные дьяволы» словно попали на остров невезения, не только дважды забив в свои ворота, но и потеряв из-за травм пару ведущих центральных защитников в лице Варана и Лисандро Мартинеса. А еще лишились на ответную игру дисквалифицированного Бруну Фернандеша.

В итоге на «Рамон Санчес Писхуан» кошмары «МЮ» и персонально Магуайра продолжились. Капитан гостей уже в дебюте дрогнул под прессингом соперника и фактически подарил Эн-Несири 50-й гол за «Севилью». С другой стороны, часть вины нужно возложить на другого неудачника вечера Де Хеа, который отдал передачу игроку, находившемуся в окружении трех андалусийцев. А отмена гола Окампоса из-за небольшого офсайда у ассистировавшего ему Акуньи лишь отсрочила второй гол.

Он состоялся в начале второго тайма, когда подачу с углового завершил Баде. Еще один корнер не привел к взятию ворот лишь за счет самоотверженности отстоявших ворота англичан. Только такие эпизоды — демонстрация беспомощности. В том числе в атаке, которую не реанимировало даже возвращение отыгравшего вторые 45 минут Рэшфорда. Гости скорее разминали Буну, как в случае с ударом Каземиро.

Апогеем кошмара стал чудовищный ляп Де Хеа, который за пределами штрафной в элементарной ситуации не укротил мяч, и Эн-Несири получил второй подарок за 90 минут. Теперь единственным трофеем, на который претендует «МЮ» в первый год работы Эрика тен Хага, остается Кубок Англии. Полуфинал против «Брайтона» — уже в воскресенье.

Зато 13-я на данный момент команда ла лиги даже в кризисный год, где ей пришлось выбираться из зоны вылета и дважды менять главного тренера, доказывает — данный турнир не просто так назвали Лигой «Севильи». Она, кстати, не проиграла «Юнайтед» ни одного из пяти еврокубковых матчей. Так может и не стоит говорить о сенсации?

22-й полуфинал

Днем «Ювентусу» — пусть пока и временно — вернули 15 очков в серии А. Вечером «Старая синьора» идеально начала матч в Лиссабоне, и при подаче углового Рабьо подтвердил статус самого результативного полузащитника итальянского чемпионата. На «Жозе Алваладе» француз забил 11-й мяч в текущем сезоне.

Правда, тот же Рабьо нарушил правила в собственной штрафной и позволил «Спортингу» отыграться. По большому счету, случилось то, что должно было случиться, так как в той же атаке ворота Щенсны спасла штанга. Да и в целом лиссабонцы смотрелись столь же мощно, как и неделей ранее в Турине, где «Юве» в буквальном смысле выстрадал победу при не самой впечатляющей игре.

Но рано или поздно сухая серия «бьянконери» в Лиге Европы должна была прерваться, и это произошло на отметке 410 минут. Только с игры туринцам по-прежнему забить никто не может. Даже в случае с грубой ошибкой Данилу, после которой Рикарду Эшгайю запустил мяч выше цели. Португалия потеряла последний клуб в еврокубках, а «Ювентус» оформил 22-й пропуск в полуфинал континентальных турниров. Больше только у «Реала» (37), «Баварии» (28) и «Барселоны» (26).

Триумф и скандальное удаление

«Рома» с первых минут навалилась на ворота «Фейеноорда», но, привычно разбазарив свои моменты, едва не пропустила. Римлян спас Руй Патрисиу, остановивший удар в упор от экс-динамовца Шиманьски. С этого момента у «волков» начались сложности. Сначала им пришлось менять получившего травму Вайналдума, а потом со знаком «минус» отличился Сальваторе Фоти.

Помощник Жозе Моуринью столь активно пытался схватить покинувший пределы поля мяч, что попал рукой в район шеи, а потом по плечу Хименеса. Чистая и совершенно необъяснимая красная карточка, что не отменяет неприятного послевкусия от действий мексиканского форварда. Тот схватился за лицо, хотя ему туда не попали, а потом демонстрировал чудовищные страдания. Реакция соответствовала отправке в больницу, только Хименес, естественно, остался на поле.

Такие моменты часто становятся мотивацией для соперника. Ее, кстати, продемонстрировал наоравший на лежавшего оппонента Льоренте. Только это были эмоции, а действия перенеслись на второй тайм, по ходу которого одна из многочисленных атак «Ромы» увенчалась несильным, но очень точным ударом Спинаццолы.

Перелом? Все оказалось не так просто. Второй гол хозяев не засчитали из-за легкого толчка в спину от Эбрахама, а подача Шиманьски на сравнявшего счет Игора Пайшао поставила «Рому» на грань катастрофы. Отменил ее, естественно, Дибала. Аргентинец получил повреждение в первой игре, но смог выйти на концовку и перевел встречу в овертайм.

А там «Фейеноорд», который прежде в пяти случаях из пяти завершал дополнительные полчаса в свою пользу, был просто смят. Да еще и за минуту до финального свистка остался без нарвавшегося на красную карточку Хименеса. Хотя, кому это было интересно? Мексиканцу посвистели, но в центре внимания был заводивший трибуны и дирижировавший ими Моуринью. Он по-прежнему Особенный.

Прорыв Хаби Алонсо

«Байер» вполне мог проиграть дерзкому бельгийскому клубу в первом матче. Однако все изменилось еще по ходу той игры. «Юнион» чудом не пропустил на последних минутах, потому в этот четверг леверкузенцы взялись за дело сразу. Открывший счет Диаби стал автором самого быстрого гола немецкой команды во втором по статусу еврокубке, а ближе к перерыву француз разогнал еще одну атаку, в концовке которой Баккер замкнул подачу Гложека.

Как оказалось, голландские латерали «Байера» стали главной движущей силой команды. Третий гол, когда Баккер накрыл голкипера и дал Фримпонгу забить в пустые ворота, — их стопроцентная заслуга. Да и в заключительной голевой атаке ключевым оказался пас неугомонного Баккера на ход Диаби, после чего состоялось добивание Гложека. Для Леверкузена нынешний полуфинал — лучший результат в еврокубках с 2002 года.

Тогда «Байер» добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Реалу» из-за знаменитого гола Зидана (1:2). Теперь сезон для леверкузенцев спасает бывший игрок «Королевского клуба» Хаби Алонсо. Он принимал команду на 17-м месте с пятью очками за восемь туров. Сейчас продливший беспроигрышную серию до 12 матчей «Байер» поднялся в еврокубковую шестерку в бундеслиге и может мечтать о европейском триумфе, который откроет дорогу в ЛЧ.

Лига конференций: стабильный «Вест Хэма»

Занимающий 15-е место в АПЛ «Вест Хэм» — один из самых стабильных английских коллективов в еврокубках. Год назад команда Дэвида Мойеса играла в полуфинале Лиги Европы, а теперь повторила данный результат в Лиге конференций.

В противостоянии с «Гентом» главной проблемой «молотобойцев» стал Кайперс, который в первой игре оставил англичан без победы, а теперь открыл счет в Лондоне. Переломным же моментом стал несчастный случай с игроком бельгийцев, который поскользнулся в собственной штрафной, а контакт его руки с мячом обернулся назначением пенальти.

При 2:1 гости стали рисковать, чем не преминул воспользоваться получивший простор «Вест Хэм». У «Гента» же опустились руки после прохода Райса, который забивает нечасто, но за два последних сезона больше отличается в Европе, чем в Англии (4 гола против 3).

Статистика дня

5 результативных ошибок допустил в этом сезоне голкипер «МЮ» Де Хеа. Это худший результат среди игроков АПЛ.

13 побед АЗ — новый рекорд голландских клубов в одной еврокубковой кампании.

15 лет голландские команды в плей-офф еврокубков не выигрывали серии послематчевых пенальти. Точку в серии неудач в четвертьфинале Лиги конференций поставил АЗ, сумевший выбить из турнира «Андерлехт».

Лига Европы: таблицы, расписание матчей, результаты, новости и обзора