Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22.

Первое место в группах Лиги Европы заняли «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Айнтрахт» (Германия), «Галатасарай» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия). Эти команды сразу вышли в 1/8 финала.

Команды, ставшие вторыми в группах, сыграют стыковые матчи с клубами, ставшими третьими в группах Лиги чемпионов. Победители этой стадии выйдут в 1/8 финала. Сеяными будут команды из ЛЕ, несеяными — клубы, перешедшие из ЛЧ.

Сеяные: «Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бетис» (Испания) и «Динамо» Загреб (Хорватия).

Несеяные: «Барселона» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия), «Лейпциг» (Германия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдавия) и «Аталанта» (Италия).

Жеребьевка стыковых матчей состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария). Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.