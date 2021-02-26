Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Обамеянг признан игроком недели в Лиге Европы

17:35
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Форвард «канониров» сделал дубль в ответном матче 1/16 финала против «Бенфики» (3:2) и вывел свою команду в следующую стадию турнира.

Помимо Обамеянга, на звание игрока недели претендовали форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и вратарь «Мольде» Андреас Линде.

Дополнительная информация:

https://uelpotw.uefa.com/#/ru/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир