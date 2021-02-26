Обамеянг признан игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира.
Форвард «канониров» сделал дубль в ответном матче 1/16 финала против «Бенфики» (3:2) и вывел свою команду в следующую стадию турнира.
? Обамеянг признан Игроком недели в Лиге Европы! ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 26, 2021
? Пьер-Эмерик Обамеянг
?? Альфредо Морелос
?? Деле Алли
?? Андреас Линде@hankookreifen | #ЛигаЕвропы
Помимо Обамеянга, на звание игрока недели претендовали форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и вратарь «Мольде» Андреас Линде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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