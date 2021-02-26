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«МЮ» встретится с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы

16:01
«МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с «Миланом». Фото Twitter
«МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с «Миланом». Фото Twitter
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«Манчестер Юнайтед» и «Милан» 11-й раз встретятся в еврокубках.

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы между командами станет для них 11-й в истории еврокубков. При этом они впервые встретятся в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Последний раз «МЮ» и «Милан» встречались 10 марта 2010 года в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда манкунианцы одержали победу со счетом 4:0 (общий счет 7:2).

Первый матч команды проведут 11 марта, ответный — 18 марта.

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