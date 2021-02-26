«МЮ» встретится с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» и «Милан» 11-й раз встретятся в еврокубках.
Первая игра 1/8 финала Лиги Европы между командами станет для них 11-й в истории еврокубков. При этом они впервые встретятся в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Последний раз «МЮ» и «Милан» встречались 10 марта 2010 года в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда манкунианцы одержали победу со счетом 4:0 (общий счет 7:2).
Первый матч команды проведут 11 марта, ответный — 18 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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