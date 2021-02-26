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Спортивный директор «Ромы» считает, что матчи с «Шахтером» будут тяжелыми

18:01
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Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту 26 февраля прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с «Шахтером».

«Будут тяжелые матчи, — цитирует Пинту официальный сайт УЕФА. — «Шахтер» — очень опытная команда в таких турнирах. Знаем, что нам предстоят два сложных поединка, два финала»

Матчи 1/8 финала пройдут 11 и 18 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/draws/2021/2001242/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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