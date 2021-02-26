Спортивный директор «Ромы» считает, что матчи с «Шахтером» будут тяжелыми
Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту 26 февраля прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с «Шахтером».
«Будут тяжелые матчи, — цитирует Пинту официальный сайт УЕФА. — «Шахтер» — очень опытная команда в таких турнирах. Знаем, что нам предстоят два сложных поединка, два финала»
Матчи 1/8 финала пройдут 11 и 18 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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