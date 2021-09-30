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Губерниев назвал Максименко посредственным вратарем

20:03
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи».

Футболист «Наполи» Эльиф Эльмас смог забить гол на 11-й секунде встречи после того, как Максименко выпустил мяч из рук.

«Давайте будем реалистами, Максименко посредственный вратарь, слабо играющий на выходах», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Счет матча — 1:0 в пользу неаполитанцев.

Наполи — Спартак

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2949

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Екатерина Савостина все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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