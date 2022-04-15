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Сегодня, 08:06

Нападающий «Лиона» Дембеле оценил игру команды в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий Дембеле прокомментировал игру «Лиона» в матче Лиги Европы с «Вест Хэмом»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Вест Хэма» (0:3).

«Мы так классно играли в этом турнире, это наше первое поражение. Сегодня нам не удалось достичь желаемого. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате. Сезон не закончен — впереди еще несколько важных матчей», — цитируе Дембеле официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей в полуфинал Лиги Европы прошел «Вест Хэм», так как первый матч закончился со счетом 1:1.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:3
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Доусон, 38 (0:1), Райс, 44 (0:2), Боуэн, 48 (0:3)
Лион
Поллерсбек Эмерсон Люкеба Денайер (Рен-Аделаид, 89) Густо Ауар (Баркола, 71) Февр (Лукас Пакета, 46) Тиагу Мендес Ндомбеле (Тете, 46) Токо Экамби Дембеле
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Цоуфал Доусон Диоп Джонсон Пабло Форнальс Лансини (Нобл, 77) Соучек Райс (Бенрама, 90) Антонио (Ярмоленко, 84) Боуэн
Предупреждения
Баркола 84’  -  Диоп 22’, Пабло Форнальс 85’
Судьи
Шерер (Швейцария)

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033432--lyon-vs-west-ham/
Мусса Дембеле (ФК Лион)
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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