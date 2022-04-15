Нападающий «Лиона» Дембеле оценил игру команды в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Вест Хэма» (0:3).

«Мы так классно играли в этом турнире, это наше первое поражение. Сегодня нам не удалось достичь желаемого. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате. Сезон не закончен — впереди еще несколько важных матчей», — цитируе Дембеле официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей в полуфинал Лиги Европы прошел «Вест Хэм», так как первый матч закончился со счетом 1:1.