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Сегодня, 08:15

Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби отметил игру «Вест Хэма» в матче Лиги Европы

Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби похвалил игроков «Вест Хэма»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби похвалил игроков «Вест Хэма» (0:3) после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас были моменты в начале матча, но нам не удалось забить. Не думаю, что мой удар в штангу стал ключевым. После этого эпизода были моменты. «Вест Хэм» знает как обороняться. Сегодня они сыграли солидно. Нам пришлось тяжело после того, как они повели в счете», — цитирует Тако-Экамби пресс-служба УЕФА.

В составе англичан забили Крэйг Доусон, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.

По сумме двух в полуфинал Лиги Европы прошел «Вест Хэм», так как первый матч закончился со счетом 1:1.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:3
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Доусон, 38 (0:1), Райс, 44 (0:2), Боуэн, 48 (0:3)
Лион
Поллерсбек Эмерсон Люкеба Денайер (Рен-Аделаид, 89) Густо Ауар (Баркола, 71) Февр (Лукас Пакета, 46) Тиагу Мендес Ндомбеле (Тете, 46) Токо Экамби Дембеле
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Цоуфал Доусон Диоп Джонсон Пабло Форнальс Лансини (Нобл, 77) Соучек Райс (Бенрама, 90) Антонио (Ярмоленко, 84) Боуэн
Предупреждения
Баркола 84’  -  Диоп 22’, Пабло Форнальс 85’
Судьи
Шерер (Швейцария)

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033432--lyon-vs-west-ham/
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
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