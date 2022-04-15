Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби отметил игру «Вест Хэма» в матче Лиги Европы
Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби похвалил игроков «Вест Хэма»
Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби похвалил игроков «Вест Хэма» (0:3) после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы.
«У нас были моменты в начале матча, но нам не удалось забить. Не думаю, что мой удар в штангу стал ключевым. После этого эпизода были моменты. «Вест Хэм» знает как обороняться. Сегодня они сыграли солидно. Нам пришлось тяжело после того, как они повели в счете», — цитирует Тако-Экамби пресс-служба УЕФА.
В составе англичан забили Крэйг Доусон, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.
По сумме двух в полуфинал Лиги Европы прошел «Вест Хэм», так как первый матч закончился со счетом 1:1.
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