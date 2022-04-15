Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби отметил игру «Вест Хэма» в матче Лиги Европы

«У нас были моменты в начале матча, но нам не удалось забить. Не думаю, что мой удар в штангу стал ключевым. После этого эпизода были моменты. «Вест Хэм» знает как обороняться. Сегодня они сыграли солидно. Нам пришлось тяжело после того, как они повели в счете», — цитирует Тако-Экамби пресс-служба УЕФА.

В составе англичан забили Крэйг Доусон, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.