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Сегодня, 03:50

Голы Борре, Боуэна, Бускетаса и Нкунку претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Объявлены претенденты на лучший гол ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В голосовании участвуют голы Рафаэь Борре («Айнтрахт»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Серхио Бускетс («Барселона») и Кристофер Нкунку («Лейпциг»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. По итогам этих игр определились полуфинальные пары.

Кристофер Нкунку
Серхио Бускетс
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
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