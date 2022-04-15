Голы Борре, Боуэна, Бускетаса и Нкунку претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
В голосовании участвуют голы Рафаэь Борре («Айнтрахт»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Серхио Бускетс («Барселона») и Кристофер Нкунку («Лейпциг»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. По итогам этих игр определились полуфинальные пары.
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