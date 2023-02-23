«Монако» — «Байер»: Головин в старте, Азмун остался в запасе

Стали известны составы «Монако» и «Байера» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Монако»: Нубель, Матсима, Дисаси, Сарр, Энрике, Диатта, Камара, Фофана, Головин, Бен-Сегир, Бен Йеддер.

Запасные: Дидильон, Аклиуш, Боаду, Диоп, Магасса, Мартинш, Матацо, Минамино, Оку, Фолланд, Эмболо, Якобс.

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Та, Хинкапи, Паласиос, Андрих, Баккер, Адли, Вирц, Гложек.

Запасные: Ломб, Пентц, Фосу-Менса, Коссуну, Ажиль, Азмун, Амири, Бельараби, Демирбей, Диаби, Хадсон-Одои, Шик.

Вратарь немецкой команды Андрей Лунев пропускает матч из-за травмы.

Встреча пройдет в Монако и начнется в 20:45 мск. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу монегасков.