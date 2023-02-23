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Сегодня, 12:47

Тен Хаг поделился ожиданиями от матча «МЮ» с «Барселоной»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об ожиданиях от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».

«Мы хотим построить новое будущее. Мы знаем, что «Барселона» — большой клуб, но мы действительно рады встретиться с ними. Мы действительно хотим принять этот вызов. Это все, что имеет значение», — цитирует тен Хага официальный сайт манкунианцев.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится сегодня, 23 февраля. Начало — в 23.00 мск.

ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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