Тен Хаг поделился ожиданиями от матча «МЮ» с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об ожиданиях от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».

«Мы хотим построить новое будущее. Мы знаем, что «Барселона» — большой клуб, но мы действительно рады встретиться с ними. Мы действительно хотим принять этот вызов. Это все, что имеет значение», — цитирует тен Хага официальный сайт манкунианцев.