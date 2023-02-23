Тен Хаг поделился ожиданиями от матча «МЮ» с «Барселоной»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об ожиданиях от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».
«Мы хотим построить новое будущее. Мы знаем, что «Барселона» — большой клуб, но мы действительно рады встретиться с ними. Мы действительно хотим принять этот вызов. Это все, что имеет значение», — цитирует тен Хага официальный сайт манкунианцев.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится сегодня, 23 февраля. Начало — в 23.00 мск.
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