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Лукман — о победе в Лиге Европы: «Один из лучших вечеров в моей жизни»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал победу в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0). Нападающий оформил хет-трик.

«Один из лучших вечеров в моей жизни. Потрясающая игра команды, мы сделали это! Больше нечего сказать, но да, это фантастика. Можно сказать, что нам повезло на третий раз, ведь для нас это первая победа в третьем финале в этом сезоне. Я просто рад, что мы выиграли, и очень доволен. Нам нужно праздновать это, ведь сегодня вечером мы вошли в историю», — приводит слова Лукмана TNT Sports.

Лукман оформил первый за 49 лет хет-трик в финале Лиги Европы.

«Аталанта» впервые в истории выиграла Лигу Европы. Команду с 2016 года возглавляет Джан Пьеро Гасперини.

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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