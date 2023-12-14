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14 декабря, 23:21

Миранчук отдал голевую передачу за «Аталанту» в матче против «Ракува» в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче против «Ракува» в 6-м туре группового турнира Лиги Европы.

На 14-й минуте встречи россиянин ассистировал Луису Муриэлю, который открыл счет.

В прошлом матче за «Аталанту» Миранчук сделал первое результативное действие в текущем сезоне, также отдав голевую передачу колумбийцу в матче против «Милана» (3:2) в 15-м туре серии А.

Лига Европы. Группа D
14 дек, 23:00. Zaglebiowski Park Sportowy (Сосновец)
Ракув
Аталанта

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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