«Ливерпуль» проиграл «Юниону», но вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе

«Ливерпуль» проиграл «Юниону» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы — 1:2.

У победителей голы забили Мохаммед Амура и Камерон Пуэртас, у гостей отличился Джарелл Куэнса.

В другом матче группы E ЛАСК дома проиграл «Тулузе» — 1:2.

«Ливерпуль» с 12 очками занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Тулуза» (11) стала второй и сыграет в стыковых матчах турнира.

«Юнион» (8) занял третье место и вышел в стыковые матчи плей-офф Лиги конференций. ЛАСК (3) стал четвертым и завершил выступления в еврокубках.