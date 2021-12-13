Дмитрий Черышев оценил шансы «Зенита» в игре против «Бетиса» в Лиге Европы
Бывший игрок хихонского «Спортинга» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом».
«Это будет очень интересный матч. У «Бетиса» очень сильный коллектив. «Зениту» достался серьезный соперник. Шансы — 50 на 50. «Зениту» надо постараться, потому что наша команда еще будет в зимней спячке», — сказал Черышев «СЭ».
Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
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