Луческу заявил, что у футболистов «Динамо» нет страха перед «Вильярреалом»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Это больше игра престижа. Мы понимаем, что результат 0:2 — не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Это важный матч.

Конечно, «Вильяреал» сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. У нас нет страха перед ним, мы уже познакомились с этим соперником. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у соперника больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться. Они лучше провели первый поединок. Мы проиграли из-за углового, из-за нехватки внимания и опыта игры на таком уровне", — цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.

11 марта киевское «Динамо» проиграло «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:2.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 18 марта, в Испании. Начало — в 23:00 по московскому времени.