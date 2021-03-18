Вратарь «Шахтера» верит, что его команда сможет пройти «Рому» в 1/8 финала Лиги Европы

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин выразил уверенность в том, что его команда сможет обыграть «Рому» и выйти в четвертьфинал Лиги Европы, несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:3.

«Все в «Шахтере», от футболистов до гардеробщиц верят в наше спасение с «Ромой». Мы уверены, что способны на это и отдадим все силы ради успеха. Мы хотим доказать, что результат первого матча был ошибкой», — цитирует Football Italia Трубина.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Рома» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 20.55 (мск).