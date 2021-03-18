Теллес рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед» для победы над «Миланом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес рассказал, что нужно «красным дьяволам» для победы над «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Для нас главное — делать то, что мы готовили на тренировках и продолжать делать то же, что мы делали в предыдущих матчах. Будет непросто, «Милан» — отличная команда. Самым сложным будет четко следовать инструкциям Сульшера от первой до последней секунды, но если мы справимся, то пройдем в четвертьфинал. Важно выйти на поле без страха, как мы всегда и делаем», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Теллеса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 23.00 (мск). Первый матч завершился со счетом 1:1.