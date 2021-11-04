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«Лестер» — «Спартак»: стартовые составы. Селихов и Игнатов выйдут с первых минут

21:45
Александр Селихов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Спартака» на матч группового турнира Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА 4 ноября.

Стартовый состав «Лестера»: Шмейхель — Кастань, Эванс, Сеюнджю, Амарти, Бертранд — Тилеманс, Сумаре, Перес — Дака, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Якупович, Варди, Чаудри, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Томас, Бенкович, Лукмен, Нелсон, Дейли-Кэмпбелл.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов — Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Литвинов, Игнатов — Промес, Соболев.

Запасные: Ребров, Марков, Максименко, Бакаев, Ларссон, Ломовицкий, Умяров, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Мельников, Рассказов.

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет сегодня в Англии на стадионе «Кинг Пауэр Стадиум», начало игры — в 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лестер» — «Спартак».

Лестер — Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»