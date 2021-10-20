Александр Головин не сыграет с ПСВ

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч Лиги Европы с ПСВ. Встреча Лиги Европы пройдет в четверг, 21 октября.

«Игру с ПСВ он пропустит, — сообщил «СЭ» Александр Клюев, агент Головина. — Чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе слишком мало. Нужно набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штаба Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата».

В воскресенье, 24 октября, «Монако» в матче 11-го тура чемпионата Франции примет «Монпелье».

25-летний Головин из-за травмы мышцы бедра не сыграл за сборную России в октябрьских матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1).