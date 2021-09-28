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«Лацио» — «Локомотив»: прогноз Мостового на матч Лиги Европы 30 сентября

18:51
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».

 

— Шансы у «Локомотива» немножко не такие, как у «Спартака» с «Наполи». «Локомотив» смотрится поуверенней и получше, но не забываем, что в последних двух играх «Локо» сыграл по нулям с «Уралом» и «Химками», командами, которые идут внизу. Здесь вопрос, возможно, не к Николичу, по составу. Такое ощущение, что Николич многое не решает в «Локомотиве».

— Думаете, что это все Рангник?

— Да. Видно, что идет что-то ненормальное. Пабло был основным защитником, сейчас он в запасе сидит. С одной стороны, ненормально, с другой стороны понимаешь, что люди приходят новые, по-новому метут.

Тот же Баринов играл центрального защитника. С чем связано? Давно Рыбус не играет, непонятно. Бека-Бека, который неплохо играл с «Марселем», с «Химками» не вышел. Аджорин в конце только вышел, уже после удаления.

— Как вам молодой вратарь Худяков, который заменил Гильерме?

— По игре здорово. Он там пару спасений сделал. Такое ощущение, что он только из школы вышел. Если не ситуация с Гильерме, мы б его не увидели, — сказал Мостовой.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится в четверг, 30 сентября. Начало — в 22:00 (мск).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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