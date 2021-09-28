Есть ли шансы у «Спартака» против «Наполи»? Live с Мостовым — в 17.00
14:30
Александр Мостовой, побеждавший «Наполи» в составе красно-белых 1990 году, вспомнит те легендарные матчи, даст свой прогноз на новую встречу соперников, разберет шансы «Локо» в Риме, поделится своим мнением о российских легионерах в Италии Алексее Миранчуке и Александре Кокорине. А Георгий Кудинов расскажет, что такое современный Неаполь изнутри.
Смотрите лайв с Александром Мостовым в программе «Итальянский СериАл с Кудиновым» — в 17.00 на YouTube-канале «СЭ».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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