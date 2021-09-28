Александр Мостовой, побеждавший «Наполи» в составе красно-белых 1990 году, вспомнит те легендарные матчи, даст свой прогноз на новую встречу соперников, разберет шансы «Локо» в Риме, поделится своим мнением о российских легионерах в Италии Алексее Миранчуке и Александре Кокорине. А Георгий Кудинов расскажет, что такое современный Неаполь изнутри.

Смотрите лайв с Александром Мостовым в программе «Итальянский СериАл с Кудиновым» — в 17.00 на YouTube-канале «СЭ».