Форвард «Спартака» Ларссон не сыграет с «Наполи»

По данным «СЭ», 24-летний форвард «Спартака» Джордан Ларссон с высокой долей вероятности пропустит матч 2-го тура Лиги Европы с «Наполи», который состоится в Италии в четверг, 30 сентября.

Футболист не успевает восстановиться от ушиба ноги, полученного перед встречей 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0). При этом швед отправится в Неаполь, где тренеры примут окончательное решение о возможности его выхода на поле уже в день игры.

На Апеннины красно-белые вылетели сегодня утром. Напомним, что помимо Ларссона проблемы со здоровьем испытывают два защитника — 28-летний Илья Кутепов и 21-летний Павел Маслов, два хавбека — 27-летний Роман Зобнин и 26-летний Йоррит Хендрикс, а также 24-летний нападающий Георгий Мелкадзе.