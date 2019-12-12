«Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы (0:3). Голами отметились защитник Леандро Кабрера, форвард Хорхе Молина и хавбек Кенеди.

«Краснодар» занял 3-е место в группе С.

Таким образом, ни один из российских клубов не пробился в весеннюю часть еврокубков: «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а ЦСКА досрочно потерял шансы на плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы

Группа C

«Хетафе» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 3:0 (0:0)

Голы: Кабрера, 76 (1:0). Хорхе Молина, 78 (2:0). Кенеди, 86 (3:0).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Хасон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Кукурелья, Анхель (Хорхе Молина, 73), Хайме Мата.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Сулейманов (Намли, 62), Газинский, Вилена, Вандерсон Масиэл, Берг, Игнатьев (Уткин, 68).

Предупреждения: Мартынович, 14. Суарес, 26. Газинский, 26. Спаич, 43.

Удаление: Мартынович, 88 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Зиберт. Зайдель, Хеккер (все — Германия).

12 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

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