«Краснодар» — «Динамо» Загреб: составы команд. Сафонов — вне заявки
19:34
Стали известны составы «Краснодара» и загребского «Динамо» на матч 1/16 финала Лиги Европы. Основной голкипер кубанцев Матвей Сафонов не попал в заявку на матч.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Олссон, Кабелла, Вилена, Сулейманов, Берг, Классон.
Запасные — Адамов, Ещенко, Сорокин, Газинский, Вандерсон, Ионов, Камболов, Сабуа.
«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.
Запасные — Загорац, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Толия, Бертон, Мишич, Стоянович, Франтич, Перич, Атиемвен.
Игра начнется в 20.55 по московскому времени.
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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