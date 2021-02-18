Стали известны составы «Краснодара» и загребского «Динамо» на матч 1/16 финала Лиги Европы. Основной голкипер кубанцев Матвей Сафонов не попал в заявку на матч.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Олссон, Кабелла, Вилена, Сулейманов, Берг, Классон.

Запасные — Адамов, Ещенко, Сорокин, Газинский, Вандерсон, Ионов, Камболов, Сабуа.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.

Запасные — Загорац, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Толия, Бертон, Мишич, Стоянович, Франтич, Перич, Атиемвен.

Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Динамо» Загреб