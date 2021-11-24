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Ковтун: «Спартаку» будет тяжело, хотя он достойно сыграл на выезде с «Наполи»

11:15
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».

«Лига Европы все-таки другой турнир для клубов, здесь есть какая-то репутация, это европейский уровень. Конечно, «Спартаку» будет тяжело, хотя он достойно сыграл на выезде с «Наполи». Наверное, «Спартак» может удивить своей отдачей, желанием, все-таки это Лига Европы, есть интересы выйти в следующий этап. «Наполи» приедет очень злым и будет подготовлен, чтобы взять реванш. Все-таки они были очень недовольны, что проиграли, поэтому матч будет интересным. Команды должны быть готовы к такой битве», — приводит слова Ковтуна ТАСС.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет сегодня, 24 ноября и начнется в 18:30 мск. Красно-белые с 4 очками занимают последнее место в группе C, неаполитанцы с 7 очками — на первой строчке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13005483

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Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»