Билялетдинов: «Отсутствие Гилерме является потерей для «Локомотива» перед матчем с «Лацио»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динар Билялетдинов поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лацио».

«У «Локомотива» не одна потеря, игроки, которые их заменят, получат шанс. Худяков, наверное, будет в воротах, в такой игре, возможно, и кураж поймает, но отсутствие Гилерме, конечно, является потерей для «Локомотива». Сама игра важна с точки зрения турнирной ситуации, нужно играть на победу, терять уже нечего, тем более дома. Надеюсь, что погода поможет. Исходя из количества народа, я думаю, что доминировать, атаковать и постоянно прессинговать вряд ли получится. Я думаю, что «Локомотиву» должна сопутствовать удача, поможет быстрый гол, чтобы иметь потом возможности на контратаках забить еще», — добавил Билялетдинов.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.