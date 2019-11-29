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Клод Пюэль: «Сент-Этьену» не хватило хладнокровия"

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Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль остался доволен игрой команды в матче Лиги Европы против «Гента» (0:0). Французский клуб потерял шансы на выход их группы.

— Доволен нашим вкладом в эту игру, но также есть и разочарование. Первый тайм был очень высокого уровня на всех участках поля, с мячом и без него, — цитирует L'Equipe Пюэля. — Однако у нас не было достаточно точности и хладнокровия, чтобы забить. Также нам не удалось воспользоваться численным превосходством.

Сент-Этьен — Гент

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2020/matches/round=2001150/match=2027884/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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