Клод Пюэль: «Сент-Этьену» не хватило хладнокровия"

Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль остался доволен игрой команды в матче Лиги Европы против «Гента» (0:0). Французский клуб потерял шансы на выход их группы.

— Доволен нашим вкладом в эту игру, но также есть и разочарование. Первый тайм был очень высокого уровня на всех участках поля, с мячом и без него, — цитирует L'Equipe Пюэля. — Однако у нас не было достаточно точности и хладнокровия, чтобы забить. Также нам не удалось воспользоваться численным превосходством.

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