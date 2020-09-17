Кирилл Новиков: «Никакой недооценки «Локомотива» у нас не было»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о причинах поражения в матче второго отборочного раунда Лиги Европы против тбилисского «Локомотива» (1:2).

— Игра проходила с нашим преимуществом. «Локомотив» играл на своих сильных сторонах, компактно в обороне, быстро переходил из обороны в атаку. Соперник выжал максимум из того, что имел. Мы свои моменты не использовали. Вдобавок, безобразно сыграли в обороне в определенных эпизодах. Поэтому сегодня проиграли, — цитирует Новикова официальный сайт «Динамо».

— Была ли у вас недооценка соперника?

— Недооценка — это полные глупости. Мы очень серьезно отнеслись к сопернику. «Локомотив» — хорошая команда, быстрая, здорово переходит из обороны в атаку. Никакой недооценки в принципе не было. Об этом даже не стоит говорить.

— В чем причина поражения? «Локомотив» был гораздо сильнее или вы где-то недоработали?

— Мы приехали за победой. У нас не получилось реализовать моменты, которые мы создали. Допустили много ошибок в обороне. В некоторых эпизодах нас заставлял ошибиться соперник, некоторые эпизоды привозили себе сами. Все это в комплексе привело к такому результату.

— Что вы сказали команде в раздевалке?

— То, что говорится в раздевалке, должно там и оставаться.