02:46 | Футбол — Лига Европы

Кевин Фолланд: "Гол на выезде принес бы "Байеру" пользу"

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Нападающий "Байера" Кевин Фолланд​ после ничьей с "Краснодаром" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что гол в первой встрече помог бы его команде. Ничья в Германии позволила российской команде выйти в 1/8 финала, так как в первой встрече была зафиксирована нулевая ничья.

- Мы чрезвычайно разочарованы, - цитирует пресс-служба клуба Фолланда. - Конечно, гол на выезде принес бы нам пользу, мы должны были забивать. Во втором матче мы сыграли с краснодарцами в карты, были слишком медленными и не добились своей цели.

Байер – Краснодар
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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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