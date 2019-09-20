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Кешеру, забивший 3 гола ЦСКА, претендует на звание игрока недели

02:58
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Букайо Сака («Арсенал»), Клаудиу Кешеру («Лудогорец»), Николо Дзаньоло («Рома») и Кевин Буа («Базель»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в четверг «Лудогорец» разгромил ЦСКА (5:1), а «Базель» — «Краснодар».

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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