Кешеру, забивший 3 гола ЦСКА, претендует на звание игрока недели
02:58
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Букайо Сака («Арсенал»), Клаудиу Кешеру («Лудогорец»), Николо Дзаньоло («Рома») и Кевин Буа («Базель»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в четверг «Лудогорец» разгромил ЦСКА (5:1), а «Базель» — «Краснодар».
? #UEL Player of the Week ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 19, 2019
?? Kevin Bua
?? Nicol? Zaniolo
?? Claudiu Ke?er?
?? Bukayo Saka
You decide who wins ?#POTW | @hankookreifen
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