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Керем Актюркоглу: «Рад, что повезло забить гол Локомотиву»

01:00
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Нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу после победы над «Локомотивом» (1:0) в 3-м туре Лиги Европы отметил, что турецкая команда хочет занять первое место в группе. 23-летний турок стал автором единственного гола в этой встрече.

«Тренер сказал, что матч будет очень важным. Рад, что повезло забить гол. Мы очень хорошо представляем Турцию в еврокубках. Надеюсь, в следующих матчах получим такой же результат и победим в группе.

Был ли подарок на день рождения лучше, чем сегодняшний? Могу сказать спасибо тренеру. Я пришел из третьей лиги и многого добился с ним. Я знаю, что у меня есть минусы. Тренер мне очень помогает и подсказывает. Надеюсь, буду еще лучше", — сказал Артюкоглу.

В следующем туре Лиги Европы команды вновь сыграют между собой, но в Стамбуле. Матч состоится 4 ноября.

Локомотив — Галатасарай

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»