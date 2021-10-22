Маркус Гисдоль: «Локомотив» держал «Галатасарай» под контролем»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль считает, что его команда контролировала игру в матче Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Общались ли мы с Теримом? Мы обменялись мнениями, как это обычно принято между коллегами, - сказал Гисдоль. — У меня большое уважение к Териму, и к футболу, который показывает его команда. Тем не менее, мы сегодня держали соперника под контролем. Уверен, что если бы сегодня мы забили первыми, то все сложилось бы по-другому. Кризис в нападении? В предыдущей игре мы забили два гола. Сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Нам немножко не хватило, чтобы забить и отпраздновать гол.

У меня белая зависть к сопернику. У нас нет столько сил, чтобы освежить игру. Как вы знаете, у нас большие проблемы с травмированными игроками — Анджорин, Камано. У меня не было выбора. Не было ни одного нападающего на скамейке. Надеюсь, Анджорин скоро поможет нам в ближайшее время. Насчет Камано я ничего не могу прогнозировать.

Как я оценю «Галатасарай»? Мы были на одном уровне с ними до того момента, как им удалось освежить игру. Моя команда здорово играла, ничем не уступая физически. Было проделано очень много беговой работы. К сожалению, мы не добились позитивного результата».

«Локомотив» с одним очком занимает последнее место в своей группе.