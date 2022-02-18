Каррера: «Спартаку» будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал удачи московскому клубу в матче Лиги Европы.

«В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков. Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», — цитирует Карреру «РБ-Спорт».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и завоевала Суперкубок страны.

Жеребьевка стадии 1/8 состоится 25 февраля. Тогда «Спартак» узнает своего соперника.