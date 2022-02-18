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Сегодня, 15:18

Каррера: «Спартаку» будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы»

Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» выиграть Лигу Европы
Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал удачи московскому клубу в матче Лиги Европы.

«В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков. Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», — цитирует Карреру «РБ-Спорт».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и завоевала Суперкубок страны.

Жеребьевка стадии 1/8 состоится 25 февраля. Тогда «Спартак» узнает своего соперника.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-verim-i-nadeemsya-chto-spartak-vy-igraet-ligu-evropy/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ювентус
Торино

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
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Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
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Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
2
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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